Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по матчу 1/8 финала Кубка английской лиги с «Суонси». «Горожане» победили со счетом 3:1.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Они начали матч очень хорошо. Мы не были вялыми, просто они были лучше. Хозяева сделали рывок на первых минутах и заслужили гол. Они играли впечатляюще, однако после 20-25 минут мы взяли игру под свой контроль.

Второй тайм был неплохим, у нас были шансы, однако не хватало последнего паса, не хватало последнего удара. Я очень доволен игрой, поскольку знаю, насколько трудно играть на выезде — и теперь мы в четвертьфинале», — цитирует слова тренера официальный сайт «Манчестер Сити».

В следующем раунде соревнований «горожанам» будет противостоять «Брентфорд». Игра состоится 17 декабря в Манчестере.