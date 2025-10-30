Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре команды в текущем сезоне.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Возможно, это правда, если бы мы играли по схеме 4-4-2, мы бы выиграли больше матчей. Но я всегда говорил, что у меня есть стиль игры, который требует времени, но в будущем он станет лучше. Так что мы не знаем точно.

Кроме того, я могу рассматривать Шона Дайча как тренера и как эксперта. Если ты эксперт и не говоришь слишком резких вещей, я не хочу тебя слушать! Я такой же. Поэтому я понимаю, что это совершенно другая работа. Я знаю, что Шон Дайч очень умен и знает игру.

И он также понимает, что одно дело — смотреть игру и говорить о ней, а другое — тренировать команду», — приводит слова Аморима ESPN.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.