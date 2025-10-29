Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате оценил форму российского полузащитника Арсена Захаряна, отметив положительные изменения в его игре.

Арсен Захарян globallookpress.com

«В клубе все довольны последними матчами Арсена и тем, что он наконец-то смог забить после долгого периода травм. Все надеются, что Захарян продолжит прогрессировать и получит больше качественных минут на поле. Арсен, как и все, доволен этой победой и готов к баскскому дерби в субботу», — сказал Мундуате Sport24.

Накануне «Реал Сосьедад» победил «Негрейру» в матче Кубка Испании со счётом 3:0, а Захарян отметился голом. До этого он не появлялся в стартовом составе команды 246 дней и не забивал с февраля 2025 года.