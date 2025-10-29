Полузащитнику «Наполи» Кевину Де Брейне успешно провели операцию после разрыва двуглавой мышцы бедра, которую он получил в матче 8-го тура Серии А против «Интера» (3:1).

Кевин Де Брейне globallookpress.com

Операция была выполнена в Антверпене, первый этап реабилитации футболист пройдет в Бельгии. В матче с «Интером» Де Брейне открыл счет, реализовав пенальти на 33-й минуте, но сразу после удара почувствовал травму и был заменен.

В текущем сезоне 34-летний бельгиец провел за «Наполи» 11 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. По оценкам, восстановление займет от 3 до 4 месяцев.