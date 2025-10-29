Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес высказался о своем будущем в стане мадридского клуба.

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Когда я пришёл в "Атлетико", то знал, что мне дадут возможность расти и раскрыть свой потенциал. Прошлый сезон был очень полезным в личном плане. Нам не хватило нескольких деталей, чтобы взять титулы, но я пришёл сюда для того, чтобы продолжать совершенствоваться и помогать команде.

В нынешнем сезоне я надеюсь выступить лучше, чем в предыдущем, победы с этим клубом меня интересуют больше забитых мячей.

У нас отличная команда с игроками высочайшего класса. Нам нужно продолжать совершенствовать определённые аспекты, чтобы быть конкурентоспособными во всех турнирах», — цитирует Альвареса DAZN.

Ранее была информация, что интерес к форварду проявляет «Барселона». В текущем сезоне 25-летний аргентинец Альварес провел 10 матчей и забил шесть мячей в Примере.