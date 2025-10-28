Легенда «Ромы» Франческо Тотти поделился мнением о возможном назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера «Ювентуса».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Знаю, что он один из кандидатов на эту должность. Думаю, он станет отличным приобретением для "Ювентуса". Лучано сильный, преданный своему делу тренер, который стремится к успеху, где бы он ни оказался.

"Ювентус" провернёт отличную сделку, подписав его», — приводит слова Тотти Calciomercato.

Ранее сообщалось о том, что Спаллетти с интересом отнёсся к предложению о работе в «Ювентусе».