Экс-игрок Владимир Быстров снова подверг критике форварда «Зенита» Александра Соболева.

Александр Соболев globallookpress.com

«Соболев? Слава богу, наконец-то Семак наступил себе на горло и после трансфера признал, что был неправ», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол! ».

В текущем сезоне Соболев сыграл 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи. До этого Соболев выступал за московский «Спартак».

«Зенит» находится на 4-м месте в таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 13 встречах.