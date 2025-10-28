Агент чешского тренера Марцела Лички Анатолий Николаев опроверг информацию о согласовании контракта специалиста со «Спартаком».

Марцел Личка globallookpress.com

«Непонятно, зачем такую бредовую новость кто-то вбрасывает. Никаких контактов нет. Марцел территориально находится в Стамбуле, решает моменты по расторжению контракта с "Фатихом". Надеюсь, что до пятницы это решится, и он вылетит в Прагу. Полет через Москву у него не намечается», — рассказал Николаев в интервью «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший главный тренер московского «Динамо» якобы согласовал двухлетний контракт с «красно-белыми». Напомним, после увольнения из «Динамо» Марцел Личка возглавлял турецкий «Фатих Карагюмрюк».