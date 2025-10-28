Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о возможном назначении Лучано Спаллетти на пост наставника «старой синьоры».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«На мой взгляд, Лучано — идеальный тренер для любого большого клуба, который хочет сохранить амбициозность. С ним вы много не потеряете. Это был бы отличный профессиональный выбор.

Он футболист, замечательный человек и отличный тренер. Спаллетти — лучший в мире по опыту, харизме и авторитету», — приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» уволил Игора Тудора с поста главного тренера. После 8-и туров «старая синьора» занимает 8-е место в таблице с 12-ю очками в активе.