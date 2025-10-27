Бывший главный тренер «Наполи», «Зенита» и сборной Италии Лучано Спаллетти является основным претендентом на пост главного тренера «Ювентуса», сообщает Sky Italia.
По информации источника, в числе претендентов на пост тренера «Ювентуса» также называются имена Роберто Манчини и Раффаэле Палладино.
Последним местом работы 66‑летнего специалиста была сборная Италии, которую он покинул в июне 2025 года.
Ранее стало известно, что Игор Тудор уволен с поста главного тренера туринского клуба.
После восьми туров туринский клуб набрал 12 очков и занимает восьмое место в таблице Серии А.