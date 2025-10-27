«Райо Вальекано» одолел «Алавес» (1:0) в матче 10-го тура испанской Примеры.
На 90+1-й минуте хозяева смогли выйти вперед благодаря точному удару Алешандре Журавского.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид1:0АлавесВитория
1:0 Александр Алемао 90+1'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Нобель Менди, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес (Иси Паласон 61'), Оскар Валентин (Иван Балью 83'), Педро Диас, Фран Перес (Альваро Гарсия 61'), Хорхе де Фрутос (Пате Сисс 83'), Александр Алемао (Альфонсо Эспино 90')
Алавес: Антонио Сивера, Юссеф Энрикес, Хон Пачеко (Виктор Парада 46'), Факундо Теналья, Хонни Отто, Карлос Аленья, Антонио Бланко (Андер Гевара 57'), Денис Суарес (Карлос Бенавидес 70'), Лукас Бое, Тони Мартинес (Хон Гуриди 84'), Карлос Висенте (Пабло Ибаньес 57')
Жёлтые карточки: Унаи Лопес 28' — Антонио Бланко 34', Денис Суарес 53', Пабло Ибаньес 72'
После этого матча «Райо Вальекано» занимает 7-е место в таблице Примеры с 14-ю очками в активе. «Алавес» располагается на 12-й строчке с 12-ю баллами.