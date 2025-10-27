В текущем сезоне Мхитарян провел 8 матчей за «Интер», в которых не отличился результативными действиями.

По информации Sky Sport, футболист будет восстанавливаться до конца ноября.

Сегодня стало известно, что медики диагностировали растяжение полусухожильной мышцы бедра. Состояние 36‑летнего армянина будет повторно оценено на следующей неделе.

Армянский полузащитник покинул поле на 32‑й минуте матча с «Наполи» в минувшую субботу.

