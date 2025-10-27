Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян получил растяжение мышцы бедра, сообщает пресс‑служба итальянского клуба.
Армянский полузащитник покинул поле на 32‑й минуте матча с «Наполи» в минувшую субботу.
Сегодня стало известно, что медики диагностировали растяжение полусухожильной мышцы бедра. Состояние 36‑летнего армянина будет повторно оценено на следующей неделе.
По информации Sky Sport, футболист будет восстанавливаться до конца ноября.
В текущем сезоне Мхитарян провел 8 матчей за «Интер», в которых не отличился результативными действиями.