Матч 9-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» состоится 26 октября в Ливерпуле. Начало игры в 19:30 мск.

«Эвертон» в прошлом туре проиграл 0:2 «Ман Сити», однако перед этим на своем поле «ириски» одолели «Кристал Пэлас». В нынешнем сезоне хозяева еще ни разу не проиграли дома — 3 победы и 2 ничьи.

«Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» 1:2, а на неделе «шпоры» разошлись нулевой с «Монако» в Лиге чемпионов. За 5 поединков у гостей только одна победа при 3 ничьих и одном фиаско. При этом «Тоттенхэм» выиграл 3 из 4 выездных матчей сезона АПЛ и ни разу не проиграл.

«Эвертон» с 11 очками занимает 14-е место, а «Тоттенхэм» с 14 баллами на 7-й позиции, но в случае победы поднимется в первую четверку.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.

Букмекеры дают 2.36 и 3.30 на победу команд, 3.35 они предлагают на ничью.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу «Эвертона» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.