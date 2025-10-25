У «Челябинска» стало 25 очков и шестая строчка, «Черноморец» с 17 баллами идет 13-м.

В параллельной игре «Черноморец» и «Челябинск» тоже поделили очки, сыграв 0:0.

«Спартак» набрал 30 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, «Шинник» (19) — десятый.

На голы Артура Гарибяна и Александра Саплинова хозяева ответили точными ударами Альбека Гонгапшева и Даниила Корнюшина .

В матче 16-го тура Первой лиги России «Шинник» и костромской «Спартак» сыграли вничью 2:2.

2.07

Прогнозы•Завтра 16:00 «Родина» — «Ротор». Прогноз и ставка Итог очевиден?

Футбол•Сегодня 21:02 ЦСКА — «Крылья Советов»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 18:28 «Ростов» — «Динамо Махачкала»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Сегодня 16:06 «Спартак» — «Оренбург»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Футбол•Вчера 08:10 Иногда они возвращаются: какие клубы пережили «небесную лигу»?

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 12:56 Главное перед Эль-Класико: форма команд, интриги и прогнозы

Футбол•Вчера 15:26 Атлет против дирижера: почему именно Беллингем и Педри определят исход Эль-Класико

Футбол•Вчера 17:50 Будущее уже забивает голы: вундеркинд из Мексики и еще четыре лучших игрока ЧМ U20

Футбол•Вчера 17:00 Особый путь Макса Даумана: как «Арсенал» оберегает своего вундеркинда

Футбол•Вчера 15:19 «Хартс» против Глазго: дуополия «Старой Фирмы» трещит по швам

Выбор читателей

Футбол•22/10/2025 08:01 Судьба Станковича в «Спартаке»: Тарханов ждет отставки зимой, Ледяхов хотел бы Слуцкого вместо Гарсии

Теннис•20/10/2025 00:52 Неделя тенниса: долгожданный титул Медведева, очередной финал Александровой и кризис Мирры

Футбол•22/10/2025 18:12 От фаворита на «Золотой мяч» до скамейки «Реала»: тревожная история Винисиуса

Футбол•20/10/2025 02:14 «Реал» выждал момент и прибил «Хетафе»: Мбаппе забил, Винисиус довёл соперников до удалений

Футбол•21/10/2025 16:11 Ещё один Гарсия: кем Кахигао хочет заменить Станковича в «Спартаке»?

Самое интересное

Футбол•29/07/2025 14:31 Имиджевые права Дибалы, медосмотр Виллиана и другие трансферные провалы «Тоттенхэма»

Футбол•28/07/2025 15:24 Без лишнего шума. Незаметные трансферы в АПЛ, которые удивили

Футбол•25/07/2025 12:35 Лучше бы в Мадриде сидели: худшие трансферы из «Реала» в АПЛ

Футбол•25/07/2025 11:43 Дешевле — не значит хуже. Как клубы АПЛ научились выгодно заменять звезд