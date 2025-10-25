В матче 16-го тура Первой лиги России «Шинник» и костромской «Спартак» сыграли вничью 2:2.
На голы Артура Гарибяна и Александра Саплинова хозяева ответили точными ударами Альбека Гонгапшева и Даниила Корнюшина.
Результат матча
ШинникЯрославль2:2Спартак КсКострома
0:1 Gharibyan A. 69'
«Спартак» набрал 30 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, «Шинник» (19) — десятый.
В параллельной игре «Черноморец» и «Челябинск» тоже поделили очки, сыграв 0:0.
У «Челябинска» стало 25 очков и шестая строчка, «Черноморец» с 17 баллами идет 13-м.