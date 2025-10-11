Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями по поводу победы сборной России над командой Ирана (2:1) в товарищеском матче.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Хорошо начали, вышли вперед, потом пропустили. Честно говоря, думал, так и закончат, но в итоге выиграли. Это очень хорошо, что удалось добиться победы. Она говорит о том, что ребята приложили все усилия и мастерство, выложились на поле», — приводит слова Силкина «ВсеПроСпорт».

Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут против Боливии 14 октября в Москве.