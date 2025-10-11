Сразу три английских клуба мечтают заполучить в свой состав центрального защитника «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба.

Кастелло Люкеба globallookpress.com

По данным издания Caught Offside, это «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».

В контракте 22-летнего француза есть пункт об отступных в размере € 90 млн, но немецкий клуб готов снизить сумму трансфера за Люкеба до € 60 млн.

В этом сезоне защитник провел за немецкий клуб 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт Люкеба действует с «РБ Лейпциг» до лета 2029 года. На его счету есть 6 матчей в составе сборной Франции.