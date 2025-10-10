«Оренбург» объявил на официальном сайте о назначении нового главного тренера — им стал Ильдар Ахметзянов, ранее руководивший челнинским «КАМАЗом».

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Ильдар Раушанович, добро пожаловать! » — сообщила пресс-служба клуба.

Ахметзянову 41 год. С 2017 года он работал в «КАМАЗе» в разных ролях: тренером, старшим тренером, специалистом по физподготовке и исполняющим обязанности главного тренера. Полноценное руководство командой из Набережных Челнов он принял в июле 2024 года после получения лицензии UEFA Pro.

На текущий момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков в 11 турах.

Ранее, 5 октября, после поражения от «Ростова» (0:1) клуб покинул предыдущий главный тренер Владимир Слишкович.