Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что хочет видеть Диего Симеоне главным тренером «красных дьяволов».

Диего Симеоне globallookpress.com

«Я уже много лет говорю, что хотел бы увидеть Симеоне из "Атлетико" во главе "Манчестер Юнайтед". Мне бы хотелось, чтобы он туда пришёл. Думаю, он устроил бы там настоящий хаос — но в хорошем смысле. Он бы встряхнул этот клуб. Никаких гарантий, однако хотелось бы увидеть его личность, его послужной список.

Многие говорят о стиле игры, но они забили пять голов "Реалу" на прошлой неделе. Он не любит, когда его команды позволяют много моментов у своих ворот, однако они умеют и играть, и бороться», — приводит слова Кина Goal со ссылкой на подкаст Stick to Football.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Рубен Аморим.