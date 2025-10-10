Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам сентября.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Форвард отметился пятью голами в трех матчах чемпионата за этот месяц, вновь подтвердив свой статус одного из самых результативных футболистов мира.

После семи туров АПЛ лидирует лондонский «Арсенал» — 16 очков. Второе место занимает «Ливерпуль» с 15 баллами, третьим идет «Тоттенхэм» (14). «Манчестер Сити» располагается на пятой позиции, имея 13 очков.

В текущем сезоне Холанд провел семь поединков в рамках Премьер-лиги, забив девять мячей. Норвежец выступает в составе «горожан» с лета 2022 года, перейдя из дортмундской «Боруссии».