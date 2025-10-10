Завершились три встречи африканского отбора ЧМ-2026 в группу С.

Нигерия в гостях обыграла Лесото — 2:1.

Голами в составе победителей забили Вильям Трост-Эконг с пенальти на 55-й минуте и Акор Адамс на 80-й минуте.

У хозяев отличился Хломифо Калаке на 83-й минуте.

Зимбабве и ЮАР голов в своей игре не забили — 0:0.

Бенин в гостях минимально переиграл Руанду — 1:0.

Единственный гол в матче забил Тосин Айегун на 80-й минуте.

В данной группе таблицу возглавляет Бенин с 17 очками. ЮАР расположился на 2-м месте с 15 баллами.

Нигерия с 14 баллами замыкает тройку. Руанда (12) — четвертая, Лесото (9) — пятый. Зимбабве замыкает таблицу с 5 баллами.