Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящей товарищеской встрече сборной России с командой Ирана.

Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Сборная Ирана — непростой соперник для нас.  К ней нужно относиться очень серьёзно.  Мы знаем игроков их сборной, которые играли у нас и играют сейчас.  Мне кажется, жалко, что мы первый матч играем с Ираном.  Я бы хотел, чтобы эта встреча была второй, тогда бы твёрдо сказал, что мы их обыграем.  Карпин определяет состав на первую игру более оптимальный, а на вторую — уже другой вариант состава.  В предыдущем цикле мы первый матч играли с Иорданией, а потом — с Катаром.

Тогда сильнейший состав выступал во второй игре.  А сейчас первый матч — с Ираном.  К такой игре меньше времени на подготовку.  А на вторую игру есть больше времени на анализ и подготовку.  Но всё равно я верю, что наша сборная сейчас сильнее, потому что у нас на удивление подбирается хороший состав.  Этот состав сборной мне представляется очень перспективным», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Сборная России сыграет против команды Ирана 10 октября в Волгограде.