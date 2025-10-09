Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем защитника Мойзеса, чей контракт с клубом действует до лета 2026 года.

«Мы очень близки к продлению соглашения с Мойзесом. На этой неделе прилетает его агент. Надеюсь, мы поставим точку в этом вопросе. Срок контракта? В общей сложности, сколько у Мойзеса осталось по действующему контракту, и сколько мы хотим добавить, это будет 4-летний контракт», — сказал Бабаев в интервью Sport24.

В сезоне 2025/26 Мойзес принял участие в 17 матчах и сделал три результативные передачи. Защитник выступает за ЦСКА с 2022 года.Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.