Как сообщает «Спорт-Экспресс», президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял решение расстаться с главным тренером Адольфом Хюттером и назначить на его место 38-летнего бельгийского специалиста Себастьяна Поконьоли.

Адольф Хюттер globallookpress.com

Несмотря на то, что австриец дважды выводил команду в Лигу чемпионов, руководство клуба выразило неудовлетворенность текущими результатами и общей ситуацией в коллективе. По данным издания, отставка Хюттера — не импульсивный шаг, а результат длительного анализа ситуации.

Поконьоли пока еще официально возглавляет бельгийский «Юнион Сент-Жиль», с которым в прошлом сезоне совершил исторический прорыв, выиграв чемпионат Бельгии — первый титул клуба за 89 лет. Его контракт с брюссельской командой истекает этим летом, что упрощает переход в «Монако».