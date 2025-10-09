Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поделился своими впечатлениями от работы с главным тренером нерадзурри Кристианом Киву.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Это только начало, мы работаем вместе всего несколько месяцев, но мне очень нравится его внимание к деталям. Он очень дотошный, это качество присуще великим тренерам. Тренировки с ним проходят интенсивно и особенно весело. Они сбивают с толку всех, дают дополнительную мотивацию, но в то же время они требуют выносливости. Они всегда помогают тебе сосредоточиться, и это чувство помогает тебе на поле.

В целом Киву проделал хорошую работу, заставив нас мысленно перевернуть страницу после окончания прошлого сезона: вы не можете изменить прошлое, но вы можете написать будущее», — цитирует армянского хавбека La Gazzetta dello Sport.

«Интер» сейчас с 12 очками после 6 туров идет пятым в таблице Серии А. Киву несколько лет провел за миланский клуб в качестве футболиста, а перед началом этого сезона стал главным тренером.