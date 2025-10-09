Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Жерсон находится в стадии восстановления после травмы бедра, полученной в конце августа.

По информации пресс-службы клуба, процесс реабилитации идет по плану, и спортсмен уже частично тренируется с командой. Ожидается, что он вернется к играм в конце октября.

По данным журналиста Экрема Конура, бразильский клуб «Палмейрас» проявляет интерес к 28-летнему игроку и внимательно следит за его игрой. В этом сезоне за «Зенит» Жерсон провел 6 матчей, однако результативными действиями пока не отметился.

В турнирной таблице после 11 туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место с 20 очками, отставая от лидера ЦСКА на 4 очка.