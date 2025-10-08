Известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Ирана.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Я так думаю, что Иран — один из самых серьезных соперников за последнее время, мы знаем много игроков, которые у нас играли и играют. Серьезная команда, поэтому нужно отнестись к ним максимально серьезно. Жалко, что не будет Сердара, но что делать.

Я поиграл в этой лиге, знаю, что это одна из самых сильных команд в азиатской конфедерации. Потенциал там достаточно сильный.

Думаю, мы обязаны и Иран, и следующую команду выигрывать. Тем более, дома играем. Правда, в Волгограде, но тем не менее. Там еще больше будет болельщиков, чем в Москве.

По счету ничего не могу предположить. Меня сейчас сильно смущают игры субботнего и воскресного дерби, когда там столько забивают и пропускают — это кошмар для тренеров. Когда команда пропускает три мяча и не выигрывает, это нечто.

Если говорить о проблемах национальной сборной сегодня, посмотрим, как мы без Тюкавина будем забивать. Без центрфорварда, без игрока, который играет на острие, очень трудно оказывать давление на соперника. ЦСКА на клубном уровне удается. В сборной, посмотрим как там будет, без Мусаева и Тюкавина. Там другие игроки на флангах очень сильные. Мне, конечно, не хватает игрока, который играет в створе ворот и оказывает давление своим движением на соперников. Сергеев своими движениями терзает защитников, а игроки из глубины имеют возможность забивать. Так и в национальной сборной это должно сыграть свою роль», — цитирует Непомнящего Sport24.

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября в Волгограде.