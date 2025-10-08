Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том, что Деян Станкович продолжит работу на посту главного тренера «Спартака».

Александр Мостовой globallookpress.com

«Считаю, что совет директоров сделал все правильно (сохранив тренера на должности — прим.). Команда, по моему мнению, играет нормально: вышла из группы в кубке России и в РПЛ шла всего в трех очках от первого места до дерби. Результаты вполне удовлетворительные. Да, сейчас отставание больше, но все равно не сказать, что все так плохо, ничего страшного нет. Впереди еще весь сезон.

Не вижу никаких серьезных проблем, которые бы помешали Станковичу выиграть чемпионат РПЛ. Нужно время», — приводит слова Мостового «Советский Спорт».

В настоящий момент «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.