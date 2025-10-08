Защитник леверкузенского «Байера» Джарелл Куанса высказался по поводу своего ухода из «Ливерпуля».

Джарелл Куанса globallookpress.com

«Я учился у лучших игроков, которые были рядом со мной в "Ливерпуле". Это очень помогло моей карьере. На этом этапе, когда мне почти 23 года, мне нужны сотни игр, чтобы достичь желаемого. Именно поэтому было принято решение уйти, и я решил, что переезд в другой чемпионат будет лучшим вариантом для меня», — приводит слова Куансы пресс-служба английского клуба.

Куанса является воспитанником академии «Ливерпуля». С «Байером» англичанин подписал контракт, рассчитанный до 2030 года.

В нынешнем сезоне Куанса сыграл 9 матчей во всех турнирах и забил один гол.