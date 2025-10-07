В нынешнем сезоне Зиркзе провел за «Манчестер Юнайтед» 3 матча в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

Зиркзе потерял расположение тренерского штаба «Манчестер Юнайтед». К тому же, «красные дьяволы» подписали другого нападающего Беньямина Шешко летом за 85 млн евро.

Стало известно, что «Эвертон» и «Вест Хэм» планируют соревноваться за подписание форварда в ближайшее трансферное окно.

Два клуба АПЛ претендуют на подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает TEAMtalk .

