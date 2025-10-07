Английский полузащитник Джоб Беллингем выразил желание покинуть дортмундскую «Боруссию», сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в X.

Джоб Беллингем globallookpress.com

По данным Тавольери, 20-летний футболист недоволен ограниченным игровым временем. Беллингем-младший перешёл в немецкий клуб летом, но ещё ни разу не сыграл полный матч.

В сезоне-2025/26 он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Джоб Беллингем является младшим братом футболиста «Реала» Джуда Беллингема. Его контракт с «Боруссией» действует до 2030 года.