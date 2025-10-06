Главный тренер «Спартака» Деян Станкович сохранил свой пост в команде по итогам заседания совета директоров клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Деян Станкович globallookpress.com

Сообщается, что на заседании был представлен новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов, а также заслушан доклад спортивного директора Франсиса Кахигао о текущей ситуации в спортивном блоке и причинах поражения в воскресном дерби с ЦСКА (2:3) в 11-м туре чемпионата России.

Станкович 20 сентября был дисквалифицирован КДК РФС на месяц во всех российских футбольных соревнованиях.

В матче 11-го тура «Спартак» уступил ЦСКА в Дерби всея Руси со счетом 2:3, уже к 18-й минуте, проигрывая три мяча.

Сейчас красно-белые с 18 очками располагаются на шестой строчке в таблице РПЛ.