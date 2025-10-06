Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о предстоящих матчах национальной команды с Ираном и Боливией.

Роман Павлюченко globallookpress.com

«Радостно, что в такой ситуации РФС находит хороших соперников для нашей сборной. Сейчас это важно. Мы живём в мире, где всё меняется очень быстро. Кто знает, может быть, нас уже скоро допустят до международных соревнований. И если это случится, то у нас уже будет готовая команда, способная бороться за выходы на турниры», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Напомним, что в сентябре подопечные Валерия Карпина расписали мировую с Иорданией (0:0) и победили Катар (4:1).