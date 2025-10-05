На «Сент-Джеймс Парк» болельщики ждали продолжения праздника после победы в еврокубках — и дождались. «Ньюкасл» не выглядел таким же ярким, как в Брюсселе, но сработал по делу: Бруну Гимарайнш разрубил тактический узел гениальным ударом, Ник Вольтемаде поставил точку с пенальти, а оборона снова выдала почти идеальный матч. «Сороки» побеждают «Ноттингем Форест» 2:0, берут вторую «сухую» победу подряд и уходят на международную паузу в отличном настроении.

Результат матча Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 2:0 Ноттингем Форест Ноттингем 1:0 Бруно Гимарайнс 58' 2:0 Ник Вольтемаде 84' пен. Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Малик Тшау, Свен Ботман, Дэниел Бёрн, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Жоэлинтон ( Льюис Майли 90' ), Энтони Эланга ( Харви Льюис Барнс 70' ), Ник Вольтемаде ( Уильям Осула 90' ), Энтони Гордон ( Джейкоб Мёрфи 70' ) Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Николо Савона, Никола Миленкович, Морато ( Дилан Баква 77' ), Морган Гиббз-Уайт, Райан Йейтс ( Игор Жезус 64' ), Эллиот Андерсон, Крис Вуд ( Каллум Хадсон-Одои 64' ), Дан Ндой ( Омари Хатчинсон 65' ), Jair Paula da Cunha Filho Жёлтые карточки: Райан Йейтс 32' (Ноттингем Форест), Неко Уильямс 34' (Ноттингем Форест), Морато 68' (Ноттингем Форест), Эллиот Андерсон 83' (Ноттингем Форест)

Статистика матча 9 Удары в створ 4 4 Удары мимо 1 52 Владение мячом 48 8 Угловые удары 1 0 Офсайды 2 16 Фолы 15

Первые полчаса были шахматной партией, где «Форест» чётко выполнял план Энджа Постекоглу. Австралиец, которому прочат скорую отставку, выставил плотную пятёрку в обороне, максимально сжимая пространство между линиями. У хозяев было владение, но не было идей: центр закрыт, фланги заблокированы, а навесы спокойно снимали три гиганта в обороне гостей.

В атаку же «Форест» выбирался малыми силами — и пару раз даже цеплялся за мяч. Олусейи выбегал из-за спин защитников, заставляя Ника Поупа держать концентрацию, но хладнокровия в завершающей фазе не хватало.

«Ньюкасл» – «Ноттингем» globallookpress.com

Эдди Хау оставил тот же состав, что громил «Сент-Жиллуа» в Лиге чемпионов, но блеска не было: Вольтемаде отрезан, Жоэлинтон и Барнс поочерёдно теряли мяч в финальной трети, а лучший момент тайма — дальний удар Тонали — прошёл в метре от штанги. К перерыву всё выглядело так, будто «Форест» способен увезти ничью, просто стоя глубоко и не ошибаясь.

Взрыв Гимарайнша: от спорного эпизода — к шедевру

Но игра перевернулась за несколько секунд. На 58-й минуте капитан «Ньюкасла» перехватил мяч у Моргана Гиббс-Уайта — с небольшим контактом, который вызвал протесты гостей. Судья не вмешался, и Дэн Бёрн быстро перевёл мяч обратно на Бруну.

Дальше — магия. Бразилец сделал короткий замах, чуть открыл корпус и нарисовал траекторию, которую не потащил бы ни один вратарь Премьер-лиги: мяч ввинтился под перекладину, Селс только проводил взглядом.

Пока «Форест» возмущался, «Сент-Джеймс Парк» взорвался эмоцией. Гимарайнш закричал что-то в сторону трибун, словно скинув с плеч раздражение последних недель. «Ньюкасл» впервые в сезоне забил после удара из-за штрафной, и символично, что сделал это лидер, на которого весь стадион опирается, когда всё вязнет.

Бруну Гимарайнш globallookpress.com

Селс держал интригу, но Вольтемаде закрыл счёт

После пропущенного мяча гости потеряли дисциплину. Тонали добавил темпа в центре, Барнсу и Гордону стало проще врываться между линиями. Селс, бывший вратарь «сорок», несколько раз спасал команду: вытащил мощный удар с полулёта от Тонали, отразил добивание от Барнса, забрал верховой мяч после прострела Вольтемаде.

Но на 85-й минуте всё закончилось. Эллиот Андерсон не уследил за Гимарайншем и зацепил его в штрафной — чистый пенальти. Ник Вольтемаде подошёл к точке уверенно, короткий разбег — и идеальный удар под перекладину. Немец стал лишь третьим игроком «Ньюкасла» в истории, кто забил в трёх первых домашних матчах АПЛ подряд после Леса Фердинанда и Алана Ширера. Для «Сент-Джеймс Парк» это имя уже звучит как «ВольтеВау».

Ник Вольтемаде globallookpress.com

«Ньюкасл» снова на ходу, «Форест» тонет в рутине

Хау может выдохнуть: команда вновь на победном курсе. Пять «сухих» матчей из семи туров, железная пара Ботман — Тшау, уверенный Дэн Бёрн, надёжный Поуп — и при этом ощущение, что потенциал атаки ещё не раскрыт. При отсутствии травм и с возвращением к интенсивности прошлого сезона «Ньюкасл» постепенно снова становится командой, которая не просто обороняется — а умеет выжидать момент и бить точно.

Эндж Постекоглу globallookpress.com

А вот у Постекоглу положение тревожное. Семь матчей — ни одной победы. Команда выглядит сдержаннее, чем при Нуну, но и без искры: комбинаций мало, давление минимальное, уверенность тает с каждым пропущенным мячом.

Болельщики «Фореста» на трибунах уже не сдерживали ироничных и даже привычных кричалок «Тебя уволят к утру». И если в ближайшем туре (после паузы на сборные) против «Челси» снова не последует реакция, разговоров о замене тренера не избежать.