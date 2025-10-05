На «Сент-Джеймс Парк» болельщики ждали продолжения праздника после победы в еврокубках — и дождались. «Ньюкасл» не выглядел таким же ярким, как в Брюсселе, но сработал по делу: Бруну Гимарайнш разрубил тактический узел гениальным ударом, Ник Вольтемаде поставил точку с пенальти, а оборона снова выдала почти идеальный матч. «Сороки» побеждают «Ноттингем Форест» 2:0, берут вторую «сухую» победу подряд и уходят на международную паузу в отличном настроении.
Результат матча
Первые полчаса были шахматной партией, где «Форест» чётко выполнял план Энджа Постекоглу. Австралиец, которому прочат скорую отставку, выставил плотную пятёрку в обороне, максимально сжимая пространство между линиями. У хозяев было владение, но не было идей: центр закрыт, фланги заблокированы, а навесы спокойно снимали три гиганта в обороне гостей.
В атаку же «Форест» выбирался малыми силами — и пару раз даже цеплялся за мяч. Олусейи выбегал из-за спин защитников, заставляя Ника Поупа держать концентрацию, но хладнокровия в завершающей фазе не хватало.
Эдди Хау оставил тот же состав, что громил «Сент-Жиллуа» в Лиге чемпионов, но блеска не было: Вольтемаде отрезан, Жоэлинтон и Барнс поочерёдно теряли мяч в финальной трети, а лучший момент тайма — дальний удар Тонали — прошёл в метре от штанги. К перерыву всё выглядело так, будто «Форест» способен увезти ничью, просто стоя глубоко и не ошибаясь.
Взрыв Гимарайнша: от спорного эпизода — к шедевру
Но игра перевернулась за несколько секунд. На 58-й минуте капитан «Ньюкасла» перехватил мяч у Моргана Гиббс-Уайта — с небольшим контактом, который вызвал протесты гостей. Судья не вмешался, и Дэн Бёрн быстро перевёл мяч обратно на Бруну.
Дальше — магия. Бразилец сделал короткий замах, чуть открыл корпус и нарисовал траекторию, которую не потащил бы ни один вратарь Премьер-лиги: мяч ввинтился под перекладину, Селс только проводил взглядом.
Пока «Форест» возмущался, «Сент-Джеймс Парк» взорвался эмоцией. Гимарайнш закричал что-то в сторону трибун, словно скинув с плеч раздражение последних недель. «Ньюкасл» впервые в сезоне забил после удара из-за штрафной, и символично, что сделал это лидер, на которого весь стадион опирается, когда всё вязнет.
Селс держал интригу, но Вольтемаде закрыл счёт
После пропущенного мяча гости потеряли дисциплину. Тонали добавил темпа в центре, Барнсу и Гордону стало проще врываться между линиями. Селс, бывший вратарь «сорок», несколько раз спасал команду: вытащил мощный удар с полулёта от Тонали, отразил добивание от Барнса, забрал верховой мяч после прострела Вольтемаде.
Но на 85-й минуте всё закончилось. Эллиот Андерсон не уследил за Гимарайншем и зацепил его в штрафной — чистый пенальти. Ник Вольтемаде подошёл к точке уверенно, короткий разбег — и идеальный удар под перекладину. Немец стал лишь третьим игроком «Ньюкасла» в истории, кто забил в трёх первых домашних матчах АПЛ подряд после Леса Фердинанда и Алана Ширера. Для «Сент-Джеймс Парк» это имя уже звучит как «ВольтеВау».
«Ньюкасл» снова на ходу, «Форест» тонет в рутине
Хау может выдохнуть: команда вновь на победном курсе. Пять «сухих» матчей из семи туров, железная пара Ботман — Тшау, уверенный Дэн Бёрн, надёжный Поуп — и при этом ощущение, что потенциал атаки ещё не раскрыт. При отсутствии травм и с возвращением к интенсивности прошлого сезона «Ньюкасл» постепенно снова становится командой, которая не просто обороняется — а умеет выжидать момент и бить точно.
А вот у Постекоглу положение тревожное. Семь матчей — ни одной победы. Команда выглядит сдержаннее, чем при Нуну, но и без искры: комбинаций мало, давление минимальное, уверенность тает с каждым пропущенным мячом.
Болельщики «Фореста» на трибунах уже не сдерживали ироничных и даже привычных кричалок «Тебя уволят к утру». И если в ближайшем туре (после паузы на сборные) против «Челси» снова не последует реакция, разговоров о замене тренера не избежать.