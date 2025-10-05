Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил травму голеностопа в матче против «Вильярреала» в 8-м туре Ла Лиги, информирует Marca.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Реал» победил со счетом 3:1. Мбаппе поразил ворота соперника на 81-й минуте, а вскоре был заменен.

«У Килиана проблема с лодыжкой, которая уже была у него ранее. Как будет с его отъездом в сборную Франции, этого я пока не могу сказать. Будем надеяться, что все сложится благополучно, но пока я ничего не могу утверждать», — цитирует Алонсо Marca.

Сборная Франции в октябре сыграет с командами Азербайджана и Исландии.