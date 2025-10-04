Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью и несколько игроков команды заразились вирусной инфекцией перед предстоящим матчем чемпионата Португалии против «Порту». Об этом информирует A Bola.

Жозе Моуринью globallookpress.com

У заболевших отмечаются такие симптомы, как головная боль и общее недомогание. Сам Моуринью ещё перед встречей с «Челси» в Лиге чемпионов (0:1) признавался, что у него была высокая температура и признаки гриппа.

По информации источника, ближайшие часы станут ключевыми для понимания, состоится ли матч 5 октября. Согласно регламенту турнира, перенос возможен только в случае, если у команды останется менее 13 здоровых игроков, включая одного вратаря, и при наличии официального заключения медицинских органов.

Вместе с тем подчёркивается, что в «Бенфике» пока не рассматривают вариант переноса — ситуация не выглядит критической.