У «Интера» теперь 12 баллов и четвертое место в турнирной таблице, «Кремонезе» (9) — восьмой.

В составе победителей забивали Лаутаро Мартинес, Анж-Йоан Бонни, Федерико Димарко и Николо Барелла . За гостей же забил Федерико Бонаццоли .

В рамках 6-го тура Серии А «Интер» разгромил «Кремонезе» со счетом 4:1.

2.10

Прогнозы•Завтра 21:45 «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставка «Россонери» продлит свою победную серию?

Футбол•Сегодня 21:16 «Аталанта» — «Комо»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А

Футбол•Сегодня 08:00 Имиджевый ход. Чего ждать от сборной Узбекистана под руководством Каннаваро?

Футбол•Вчера 13:05 «Карабах» среди грандов, а «Аякс» тонет: кто удивил во втором туре Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 10:53 Лига чемпионов: краткие итоги после второго тура

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:42 «Манчестер Юнайтед» должен посмотреть правде в глаза: Аморим — не единственная проблема команды

Футбол•Сегодня 11:21 Интеграция Вирца и еще пять проблем: что должен исправить «Ливерпуль» перед матчем с «Челси»

Футбол•Вчера 19:51 Пять виновников краха «Манчестер Юнайтед»: от Фергюсона до Глейзеров

Футбол•Вчера 17:46 Слишком рано или пора? Как академии топ-клубов подводят подростков к взрослому футболу

Футбол•02/10/2025 17:50 Большие деньги в Стамбуле: как турецкие гранды нашли сотни миллионов на трансферы

Выбор читателей

Футбол•01/10/2025 10:53 Миссия наперекор сердцу: Луис Энрике снова выходит против «Барселоны»

Футбол•02/10/2025 13:11 «Души в клубе больше нет»: как упрямство Рэтклиффа мешает «МЮ» уволить Аморима

Бои•30/09/2025 11:43 Реванш Анкалаева и Перейры, Усман против Хьюза. Анонс главных боев недели

Футбол•02/10/2025 07:04 Кирилл Дементьев: «Ливерпуль» слишком долго играл в одном стиле

Футбол•30/09/2025 16:51 Вечная перестройка: почему «Челси» рискует проиграть с молодежью

Самое интересное

Футбол•19/09/2025 15:57 Мечтатели против прагматиков: почему в современном футболе невозможно выжить без гибкости

Футбол•18/09/2025 17:15 Дело времени: почему Торрес обязательно станет главным тренером «Атлетико»

Футбол•17/09/2025 16:03 А это точно «необходимое зло»? Как финансовые правила Ла Лиги ставят клубы в тупик

Футбол•16/09/2025 18:49 Золотые кузницы мира: лучшие футбольные академии современности