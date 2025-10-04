В рамках 6-го тура Серии А «Интер» разгромил «Кремонезе» со счетом 4:1.
В составе победителей забивали Лаутаро Мартинес, Анж-Йоан Бонни, Федерико Димарко и Николо Барелла. За гостей же забил Федерико Бонаццоли.
Результат матча
ИнтерМилан4:1КремонезеКремона
1:0 Лаутаро Мартинес 6' 2:0 Анж-Йоан Бонни 38' 3:0 Федерико Димарко 55' 4:0 Николо Барелла 57' 4:1 Федерико Бонаццоли 87'
Интер: Ян Зоммер, Мануэль Аканджи, Стефан де Врей, Алессандро Бастони (Карлос Аугусто 61'), Дензел Дюмфрис (Луис Энрике 54'), Федерико Димарко, Давиде Фраттези, Николо Барелла, Генрих Мхитарян (Petar Sucic 75'), Анж-Йоан Бонни (Франческо Пио Эспозито 61'), Лаутаро Мартинес (Анди Диуф 75')
Кремонезе: Марко Сильвестри, Джузеппе Пеццелла, Романо Флориани Муссолини (Томмазо Барбьери 74'), Маттео Бьянкетти, Федерико Баскиротто, Федерико Чеккерини (Федерико Бонаццоли 58'), Франко Васкес (Джейми Варди 58'), Варрен Бондо, Альберто Грасси, Антонио Санабрия (Микаил Файе 58'), Деннис Йонсен (Яри Вандепутте 46')
Жёлтые карточки: Petar Sucic 84' — Джузеппе Пеццелла 86'
У «Интера» теперь 12 баллов и четвертое место в турнирной таблице, «Кремонезе» (9) — восьмой.