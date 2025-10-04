«Интер» и забьет, и пропустит

прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 2.17

4 октября в матче 6-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Кремонезе». Начало игры — в 19:00 мск.

«Интер»

Турнирное положение: миланский коллектив не очень хорошо, как для себя, стартовал в новом сезоне Серии А.

«Змеи» набрали всего девять очков в стартовых пяти турах и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице.

Миланцы за это время смогли забить целых 13 (!) мячей, а пропустили всего семь.

Последние матчи: среди недели «нерадзурри» обыграли «Славию» (3:0) в Лиге чемпионов.

До этого же команда из Милана выиграла у «Кальяри» (2:0) и «Сассуоло» (2:1) в чемпионате Италии.

А вот перед этим «черно-синие» уступили «Ювентусу» (3:4) и «Удинезе» (1:2).

Не сыграют: у «желанных» все в строю.

Состояние команды: подопечные Кристиана Киву, безусловно, являются претендентами на чемпионский титул. «Интер», конечно, еще поднимется и точно будет претендовать на топ-3. У команды для этого есть все.

В прошлом сезоне «Интер» не смог выиграть титул, став вторым, поэтому сейчас сделает все, чтобы реабилитироваться.

«Кремонезе»

Турнирное положение: новичок Серии А здорово стартовал в текущем розыгрыше сильнейшего итальянского первенства.

Команда из города Кремона набрала девять очков и сейчас находится на седьмой строчке в турнирной таблице.

За пять матчей нового сезона «серо-красные» смогли шесть раз поразить ворота соперников и четыре раза пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах кремонцы сыграли вничью с «Комо» (1:1), «Пармой» (0:0) и «Вероной» (0:0).

До этого же «тигры» выиграли у «Сассуоло» (3:2) и «Милана» (2:1).

Перед этим же кремонский коллектив уступил в серии пенальти «Палермо» и покинул Кубок Италии.

Не сыграют: травмированы Фарис Мумбанья и Мишель Коллоколо.

Состояние команды: подопечные Давиде Никола стали сенсацией и темной лошадкой старта сезона. «Кремонезе» сразу же показал себя крепким орешком и с такой игрой команда точно не будет бороться за выживание в текущем сезоне.

Еще в прошлом сезоне «Кремонезе» играл в Серии Б, поэтому на текущий сезон задачи, кроме как закрепиться в Серии А, нет, а если команда будет в середине таблицы, то все будут только счастливы.

Статистика для ставок

«Кремонезе» не проигрывает на протяжении 5 матчей

«Интер» выиграл 4 последних матча

В последнем очном матче в 2023 году «Интер» победил «Кремонезе» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.50, а победа «Кремонезе» — в 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.55.

Прогноз: оборона у «Интера» в текущем сезоне пока что играет со сбоями, поэтому команды вполне могут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 2.17.

Прогноз: «Интер» сильнее своего соперника и играет дома, поэтому должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Интера» с форой-2 за 2.00.