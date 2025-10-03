Напомним, что подопечные Валерия Карпина во время этого сбора проведут товарищеские матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все — «Динамо» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»);

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Руслан Литвинов («Спартак»);

Стал известен состав сборной России на октябрьские матчи.

3.65

Прогнозы•Завтра 19:45 «Динамо» М — «Локомотив». Прогноз и ставка «Железнодорожники» создадут проблемы подопечным Карпина?

Футбол•01/10/2025 22:43 «Локомотив» — ЦСКА: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Футбол•01/10/2025 20:11 «Крылья Советов» — «Сочи»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Футбол•30/09/2025 16:07 Нетерпеливые: в «Факеле» снова отставка — Шалимова не спасло место в топ-3 ФНЛ

Футбол•30/09/2025 07:15 Илья Казаков: У «Краснодара» синдром второго года и неожиданные кадровые проблемы

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 13:05 «Карабах» среди грандов, а «Аякс» тонет: кто удивил во втором туре Лиги чемпионов

Футбол•Сегодня 10:53 Лига чемпионов: краткие итоги после второго тура

Футбол•Вчера 17:50 Большие деньги в Стамбуле: как турецкие гранды нашли сотни миллионов на трансферы

Футбол•Вчера 13:11 «Души в клубе больше нет»: как упрямство Рэтклиффа мешает «МЮ» уволить Аморима

Футбол•Вчера 12:24 Будущее «Сан-Сиро»: почему один из самых культовых стадионов Европы будет снесен и построен заново

Выбор читателей

Футбол•Вчера 03:19 «Барселона» рискнула — и поплатилась: «ПСЖ» наказал каталонцев на выезде

Футбол•29/09/2025 16:10 Дорогой резервист: как Рахим Стерлинг оказался в ловушке собственного выбора

Футбол•29/09/2025 18:20 Евгений Бушманов: Сейчас ЦСКА — серьезная боевая единица в борьбе за чемпионство

Теннис•01/10/2025 15:53 Неделя тенниса: колоссальный прогресс Медведева, Алькарас выиграл очередной титул и «наехал» на ATP

Футбол•01/10/2025 10:53 Миссия наперекор сердцу: Луис Энрике снова выходит против «Барселоны»

Самое интересное

Футбол•09/09/2025 16:01 От «Уэмбли» до скамейки в «Комо»: что случилось с карьерой Деле Алли

Футбол•09/09/2025 13:55 Рейтинг вратарей «МЮ»: от обиженного шотландца до великого датчанина

Футбол•08/09/2025 16:59 Между гением и хаосом: почему у Онана не получилось в «Манчестер Юнайтед»?

Футбол•08/09/2025 13:54 Гвардиола и Доннарумма разрушают мифы: вратарь — это не плеймейкер в перчатках