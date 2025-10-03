Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о выборе голкиперов национальной команды на октябрьские товарищеские матчи.

Виталий Кафанов
Виталий Кафанов globallookpress.com

«Матвей Сафонов на сегодняшний день — это вратарь основной обоймы.  Если говорить о последнем периоде, то Стас Агкацев давно заслужил быть в сборной, но на последних двух сборах не смог помочь команде из-за травм.  Саша Максименко в сентябре отыграл хороший матч с Иорданией и не зря был признал лучшим игроком встречи.  Денис Адамов в прошедших матчах чемпионата выручал команду и помог "Зениту" набирать очки.

Очень жаль, что не получилось вызвать на сбор Максима Бориско.  Вчера позвонил ему и его тренеру в "Балтике" Глебу Преснякову.  Сказал, что если так случится, что понадобится замена вратаря, то при первой возможности Максим получит вызов в сборную.

Женя Ставер тоже был в расширенном списке.  И, если брать последний период, то нельзя сказать, что Женя играл плохо.  Он спасал команду.  В какой-то мере на принятие решения повлияла его результативная ошибка в матче с "Локомотивом".  Но Женя по-прежнему остается одним из кандидатов в сборную.

Гиорги Шелия в последних семи матчах помог "Ахмату" набрать очки и подняться в турнирной таблице.  И, хотя в расширенном списке его не было, но также хотел бы отметить его игру.

Как будем распределять вратарей?  Решение будет принято после обсуждения с тренерским штабом в самом начале сбора.  Хотелось, чтобы как минимум три вратаря из четырех сыграли в этих двух матчах», — цитирует Кафанова пресс-служба РФС.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина во время этого сбора проведут товарищеские матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).