Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о выборе голкиперов национальной команды на октябрьские товарищеские матчи.

Виталий Кафанов globallookpress.com

«Матвей Сафонов на сегодняшний день — это вратарь основной обоймы. Если говорить о последнем периоде, то Стас Агкацев давно заслужил быть в сборной, но на последних двух сборах не смог помочь команде из-за травм. Саша Максименко в сентябре отыграл хороший матч с Иорданией и не зря был признал лучшим игроком встречи. Денис Адамов в прошедших матчах чемпионата выручал команду и помог "Зениту" набирать очки.

Очень жаль, что не получилось вызвать на сбор Максима Бориско. Вчера позвонил ему и его тренеру в "Балтике" Глебу Преснякову. Сказал, что если так случится, что понадобится замена вратаря, то при первой возможности Максим получит вызов в сборную.

Женя Ставер тоже был в расширенном списке. И, если брать последний период, то нельзя сказать, что Женя играл плохо. Он спасал команду. В какой-то мере на принятие решения повлияла его результативная ошибка в матче с "Локомотивом". Но Женя по-прежнему остается одним из кандидатов в сборную.

Гиорги Шелия в последних семи матчах помог "Ахмату" набрать очки и подняться в турнирной таблице. И, хотя в расширенном списке его не было, но также хотел бы отметить его игру.

Как будем распределять вратарей? Решение будет принято после обсуждения с тренерским штабом в самом начале сбора. Хотелось, чтобы как минимум три вратаря из четырех сыграли в этих двух матчах», — цитирует Кафанова пресс-служба РФС.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина во время этого сбора проведут товарищеские матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).