Наставник «Марселя» Роберто де Дзерби может возглавить «Манчестер Юнайтед».  Об этом в соцсетях сообщил журналист Грэм Бейли.

Роберто де Дзерби globallookpress.com

По данным источника, руководство манкунианцев положительно оценивает работу итальянского специалиста и готово рассмотреть его кандидатуру, если клуб решит прекратить сотрудничество с Рубеном Аморимом.

После шести туров АПЛ «Юнайтед» занимает 14-е место в таблице, набрав всего семь очков.

В седьмом туре команда 4 октября на своём поле сыграет с «Сандерлендом» (начало — в 17:00 мск).