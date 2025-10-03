Наставник «Марселя» Роберто де Дзерби может возглавить «Манчестер Юнайтед». Об этом в соцсетях сообщил журналист Грэм Бейли.
По данным источника, руководство манкунианцев положительно оценивает работу итальянского специалиста и готово рассмотреть его кандидатуру, если клуб решит прекратить сотрудничество с Рубеном Аморимом.
После шести туров АПЛ «Юнайтед» занимает 14-е место в таблице, набрав всего семь очков.
В седьмом туре команда 4 октября на своём поле сыграет с «Сандерлендом» (начало — в 17:00 мск).