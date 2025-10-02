Легенда «Баварии» и всего немецкого футбола Томас Мюллер стал самым титулованным футболистом в истории своей страны.

Томас Мюллер globallookpress.com

Сейчас 36-летний нападающий играет за «Ванкувер Уайткэпс» в МЛС.

Также этот клуб параллельно играет в чемпионате Канады, где недавно стал победителем, обыграв ФК «Ванкувер» (4:2). В этой игре Мюллер забил гол с пенальти и сделал ассист.

Таким образом, для Мюллера этот титул стал 35-м в карьере. По количеству трофеев он обогнал своего бывшего партнера по Бундестим Тони Крооса, у которого 34 победы в различных турнирах.

За «Ванвувер Уайткэпс» Мюллер играет с лета 2025 года.