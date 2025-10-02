Российский тренер Александр Григорян поделился впечатлениями от матча Кубка России между московским «Локомотивом» и ЦСКА. Поединок прошел 1 октября на «РЖД Арене». В серии пенальти победил ЦСКА.

Александр Григорян globallookpress.com

«Это было скорее похоже на матч чемпионата, нежели на кубковую игру. Причем такой матч, в котором есть принципиальное противостояние. Обе команды действовали предельно быстро, хотя много играли через короткий пас. Впечатлили функциональная готовность и способность комбинировать у обеих команд.

Возможно, "Локомотив" больше играл через длинные передачи, поскольку впереди у них был Комличенко, который цеплялся за все мячи. В свою очередь ЦСКА сплетал ажурные комбинации и не сбавлял темп до конца. Обе команды пытались сыграть первым номером и были безупречны», — заявил Григорян на «Матч ТВ».

ЦСКА и «Локомотив» уже вышли в плей‑офф Пути РПЛ.