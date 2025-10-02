В матче 5-го тура группы С Кубка России «Динамо» Мх примет «Ростов». Игра состоится 2 октября в 19:30 мск.

«Динамо» имеет 11 очков и возглавляет квартет. Клуб уже обеспечил себе место в плей-офф, однако чтобы сохранить лидерство, ему нужно выиграть как минимум сегодня. У хозяев 3 победы и плюс одна через серию пенальти.

«Ростов» с 3 поражениями и одной победой набрал 3 очка и занимает последнее место. При этом «сельмаши» ведут борьбу с «Пари НН» за 3-е место, которое позволит выйти в Путь регионов. В прошлом туре гости обыграли «Спартак» 2:1 и показали, что они серьезно настроены.

В первом круге «Динамо» на выезде обыграло «Ростов» со счетом 3:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.

Котировки букмекеров: 3.65 — победа «Динамо», 3.15 — ничья, 2.17 — победа «Ростова».

Прогноз на матч от ИИ: победа «Ростова» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.