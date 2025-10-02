В матче 5-го тура группы С Кубка России «Динамо» Мх примет «Ростов». Игра состоится 2 октября в 19:30 мск.
«Динамо» имеет 11 очков и возглавляет квартет. Клуб уже обеспечил себе место в плей-офф, однако чтобы сохранить лидерство, ему нужно выиграть как минимум сегодня. У хозяев 3 победы и плюс одна через серию пенальти.
«Ростов» с 3 поражениями и одной победой набрал 3 очка и занимает последнее место. При этом «сельмаши» ведут борьбу с «Пари НН» за 3-е место, которое позволит выйти в Путь регионов. В прошлом туре гости обыграли «Спартак» 2:1 и показали, что они серьезно настроены.
В первом круге «Динамо» на выезде обыграло «Ростов» со счетом 3:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.65.
- Котировки букмекеров: 3.65 — победа «Динамо», 3.15 — ничья, 2.17 — победа «Ростова».
- Прогноз на матч от ИИ: победа «Ростова» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Динамо» Мх — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.
