Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о поражении от «Галатасарая» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Мы рисковали, владея мячом и пытаясь найти свободного игрока в средней линии. Это рискованно. Много раз прорывались к последней линии, и, возможно, нам нужно играть там лучше. В такие моменты мы принимали неправильные решения, они обрушивались на нас и становились опасными.

Я уверен, что мы вернемся на победные рельсы, нужно просто продолжать работать и держаться вместе. Паники быть не должно, но нужно прибавлять», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

«Ливерпуль» в ЛЧ находится на 16-м месте, набрав три очка.