«Наполи» одержал минимальную победу над «Спортингом» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:1.
Дубль в матче оформил Расмус Хойлунд с передач Кевина Де Брейне на 36-й и 79-й минутах.
Гол у «Спортинга» забил Луис Суарес на 62-й минуте, реализовав пенальти.
Результат матча
НаполиНеаполь2:1СпортингЛиссабон
1:0 Расмус Хёйлунн 36' 1:1 Луис Суарес 62' пен. 2:1 Расмус Хёйлунн 79'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Леонардо Спинаццола, Жуан Жесус, Сэм Бёкема, Мигель Гутьеррес (Матиас Оливера 81'), Станислав Лоботка, Андре Франк Замбо Ангисса, Кевин Де Брёйне (Билли Гилмор 81'), Скотт МакТоминай (Ноа Ланг 69'), Маттео Политано (Давид Нерес 69'), Расмус Хёйлунн (Лоренцо Лукка 90')
Спортинг: Руи Силва, Гонсалу Инасиу, Куарежма, Иван Фреснеда, Джени Катамо (Педро Гонсалвес 46'), Жеовани Кенда, Жоау Симоэш (Хидемаса Морита 78'), Мортен Юльманн, Максимилиано Араухо, Фотис Иоаннидис (Зено Дебаст 67'), Франсиску Тринкан (Луис Суарес 46')
«Наполи» поднялся на 20-е место в общей таблице с 3 очками, «Спортинг» (3) занимает 16-ю позицию.