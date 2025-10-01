Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против ЦСКА (0:0, 2:4 пен) в Кубке России.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Неплохой матч с обеих сторон, динамичный.  У нас было много моментов для реализации, у соперников были моменты.  Всегда стоит цель побеждать.  У нас в этом розыгрыше была первая серия пенальти.  Приобрели опыт в этом компоненте.  Все замены были запланированы, за исключением Рамиреса», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Благодаря ничьей в основное время, «Локомотив» и ЦСКА уже досрочно вышли в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России.  У обеих команд по 10 очков, но «армейцы» лидируют в квартете по дополнительным показателям.