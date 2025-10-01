Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о матче против «Локомотива» (0:0, 4:2 пен) в Кубке России.

Фабио Челестини globallookpress.com

«Я очень горд за ребят, обе команды находились в лидерах. Я очень доволен и рад, что мы вышли в плей‑офф. Мне понравилось, что мы пытались играть. Мы могли выходить в атаке, когда соперник не прессинговал нас один в один. Да, у нас были ошибки, которые хотелось бы избегать, но футболисты старались», — цитирует Челестини «Матч ТВ».

Благодаря ничьей в основное время, «Локомотив» и ЦСКА уже досрочно вышли в четвертьфинал Пути РПЛ Кубка России. У обеих команд по 10 очков, но «армейцы» лидируют в квартете по дополнительным показателям.