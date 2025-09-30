«Манчестер Сити» рассматривает Александара Павловича из «Баварии» как потенциальную долгосрочную замену Родри, сообщает британское издание Caught Offside.

Александар Павлович
Александар Павлович globallookpress.com

Согласно источнику, «горожане» уже начали изучать возможность приобретения 21-летнего опорного полузащитника уже в зимнее трансферное окно.  За переход Павловича английский клуб готов выложить от 45 до 50 миллионов евро.  При этом отмечается, что в борьбу за игрока могут включиться «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Павлович провёл 11 матчей во всех турнирах за «Баварию», забив один мяч.  Его действующий контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2029 года.