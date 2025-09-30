«Манчестер Сити» рассматривает Александара Павловича из «Баварии» как потенциальную долгосрочную замену Родри, сообщает британское издание Caught Offside.

Александар Павлович globallookpress.com

Согласно источнику, «горожане» уже начали изучать возможность приобретения 21-летнего опорного полузащитника уже в зимнее трансферное окно. За переход Павловича английский клуб готов выложить от 45 до 50 миллионов евро. При этом отмечается, что в борьбу за игрока могут включиться «Ювентус» и «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Павлович провёл 11 матчей во всех турнирах за «Баварию», забив один мяч. Его действующий контракт с «Баварией» рассчитан до лета 2029 года.