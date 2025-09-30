Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о вингере «Атлетика» Нико Уильямсе. Футболист, несмотря на слухи, так и не перешел в каталонский клуб.

Нико Уильямс globallookpress.com

«Мы никогда не охотились за Нико Уильямсом. Это его агент несколько раз сам выходил на нас, а не мы гнались за ним.

"Атлетик" пусть спросит его агента. Он даже не совсем подходил под тот профиль, который мы искали… Просто нужно слушать.

Мы сами установили условия для клуба, после этого переговоры должны перейти на бумагу. Мы чётко дали понять, что не примем навязанные им условия, потому что ни один игрок не будет диктовать нам», — цитирует Деку инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Уильямс сыграл в Примере три матча, отметившись голом и ассистом.