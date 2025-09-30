«Аталанта» одолела «Брюгге» (2:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У гостей единственный гол записал на свой счет Христос Дзолис на 38-й минуте.
«Аталанта» сумела сравнять счет на 75-й минуте благодаря голу Лазара Самарджича с пенальти. На 87-й минуте итальянская команда вышла вперед, отличился Марио Пашалич.
Результат матча
АталантаБергамо2:1БрюггеБрюгге
0:1 Христос Дзолис 38' 1:1 Лазар Самарджич 75' пен. 2:1 Марио Пашалич 87'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон (Лазар Самарджич 61'), Одилон Коссуну (Юнус Муса 53'), Берат Джимсити, Рауль Белланова (Давиде Дзаппакоста 46'), Лоренцо Бернаскони, Мартен де Рон, Марио Пашалич, Никола Крстович (Марко Брешианини 89'), Адемола Лукман (Камал Дин Сулемана 61'), Honest Ahanor
Брюгге: Нордин Яккерс, Хоакин Сейс, Брандон Мехеле, Хоэль Ордоньес (Бьорн Мейер 89'), Кириани Саббе (Shandre Campbell 89'), Ханс Ванакен, Сиссе Сандра (Саид Ромеро 89'), Николо Трезольди (Ромео Вермант 64'), Христос Дзолис, Карлуш Форбс (Уго Ветлесен 75'), Александар Станкович
Жёлтые карточки: Юнус Муса 58' (Аталанта), Мартен де Рон 81' (Аталанта)
После этого матча «Аталанта» занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 3 очками в активе. «Брюгге» — на 5-й позиции (3).