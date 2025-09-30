После этого матча «Аталанта» занимает 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 3 очками в активе. «Брюгге» — на 5-й позиции (3).

«Аталанта» сумела сравнять счет на 75-й минуте благодаря голу Лазара Самарджича с пенальти. На 87-й минуте итальянская команда вышла вперед, отличился Марио Пашалич .

У гостей единственный гол записал на свой счет Христос Дзолис на 38-й минуте.

